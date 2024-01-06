Мир 06 января 2024, 15:30 Байден назвал Трампа виновным в штурме Капитолия Байден: штурм Капитолия произошел из-за призывов и ложных заявлений Трампа IMAGO/ Kyle Mazza / Global Look Press

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Президент США Джо Байден выразил мнение, что штурм Капитолия в январе 2021 года произошел из-за ложных заявлений и призывов со стороны его предшественника Дональда Трампа. Об этом глава государства заявил во время выступления в городе Вэлли-Фордж.

«Тогда пострадали порядка 140 офицеров полиции. Вместе с первой леди я присутствовал на похоронах погибших. Причиной их смерти стала ложь Дональда Трампа, которая привела в Вашингтон толпу людей», — сказал глава Белого дома.

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Байден подчеркнул, что именно он добился победы на президентских выборах в 2020 году.

«Трамп проиграл. Нет никаких вопросов, что после этого он поддерживал тот мятеж, это очевидно», — добавил президент.

Ранее Байден возмутился, что Трамп якобы восхищается российским президентом Владимиром Путиным. Также он ставил ему в упрек переписку с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

В ноябре 2023 года суд в Колорадо установил, что Трамп является причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года.