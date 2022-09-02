Мир 02 сентября 2022, 04:24 Поделиться Telegram

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Viber Байден назвал Трампа угрожающим США экстремистом Президент США Байден назвал Трампа угрожающим стране экстремистом РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп представляет угрожающий стране экстремизм. С таким заявлением выступил действующий американский лидер Джо Байден.

«Дональд Трамп и MAGA-республиканцы представляют экстремизм, который угрожает основам нашей республики», — сказал Байден во время своего обращения к американцам. Цитату привело РИА «Новости».

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Президент уточнил, что не говорит о всех республиканцах или большинстве представителей партии. Байден имел в виду только тех, кто поддерживает движение Make America Great Again (MAGA).

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«MAGA-республиканцы не уважают конституцию, не верят в силу закона, не признают волю людей», — заявил лидер страны.

Он добавил, что сторонники Трампа до сих пор не желают признать результаты прошедших президентских выборов. В то же время консерваторы осознают, что Трамп несет угрозу для американской демократии.

Ранее журналисты сообщали, что республиканцы хотят объявить импичмент Байдену. Представители партии планируют это сделать после промежуточных выборов в конгресс.

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