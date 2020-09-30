Байден назвал Трампа «щенком Путина» и уличил в нежелании противостоять России

Джо Байден и Дональд Трамп сошлись на дебатах в преддверии президентских выборов в США. Кандидат в президенты прошелся по действующему главе американского государства: он обвинил его в лояльном отношении к России и назвал «щенком Путина».

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп — прим. ред.) — щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — заявил Байден во время дебатов в Кливленде (штат Огайо). Трансляцию вел телеканал CBS News.

Кандидат в президенты США имел в виду нашумевшую статью в The New York Times. В ней говорится, что Россия якобы предлагала боевикам, связанным с движением «Талибан»*, деньги за нападение на американских солдат в Афганистане. Трамп назвал материал «заказухой», а Пентагон признался в бездоказательности этих обвинений в адрес России.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли эмоционально. Соперники постоянно перебивали друг друга, обзывались и обвиняли во всех тяжких грехах.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.