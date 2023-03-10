Мир 10 марта 2023, 04:58 Байден назвал Трампа будущим президентом США Глава Белого дома Байден назвал Трампа будущим президентом и перекрестился РИА «Новости»

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Глава Белого дома Джо Байден, выступая на мероприятии в Филадельфии, назвал своего предшественники Дональда Трампа «будущим президентом». При этом он перекрестился, сообщило РИА «Новости».

«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом», — заявил американский лидер и перекрестился.

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Ранее Байден пошутил, что перенес операцию, целью которой было установить, есть ли у него мозг. Жена Байдена Джилл назвала смехотворной идею тестировать президента на умственные способности. Она считает, что не каждый 30-летний может выдержать такой ритм жизни, как у ее супруга.

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Китайский журналист считает, что в Байдена «вселился» дух трусливого чиновника Е Гуне из легенды о драконах. Поводом для такого сравнения послужила позиции американского президента по расследованию диверсий на «Северных потоках». Администрация Байдена проявляет интерес к расследованиям, связанным с другими, но никак не с ними, особенно когда могут быть раскрыты их же собственные ошибки, считает китайский обозреватель.