09 июня 2023, 11:52
Байден назвал Сунака «мистером президентом» и попытался отшутиться
Daily Express: Байден назвал премьера Великобритании «мистером президентом»
Президент США Джо Байден на переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком перепутал его должность. О конфузе американского лидера рассказал журналист Daily Express Джон Кинг.
По словам Кинга, Байден назвал Сунака «мистером президентом». Тот чрезвычайно смутился. Байден понял, что попал впросак и попытался выйти из положения и пошутить.
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Он заметил, что «только что повысил» британского премьера, а потом добавил, что рад, что господин премьер-министр вернулся.
Это далеко не первый случай, когда президент США оговаривается на публичных мероприятиях, путает должности. Помимо этого, у политика случаются проблемы с координацией движений — после выступлений на сцене он может «заблудиться» и не сразу найти выход, споткнуться и упасть.
Вместе с тем он собирается начать кампанию по переизбранию на пост президента США. Его основным конкурентом многие считают экс-лидера страны Дональда Трампа.
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Джо Байден
Риши Сунак
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