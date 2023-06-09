Мир 09 июня 2023, 11:52 Байден назвал Сунака «мистером президентом» и попытался отшутиться Daily Express: Байден назвал премьера Великобритании «мистером президентом» Википедия

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Президент США Джо Байден на переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком перепутал его должность. О конфузе американского лидера рассказал журналист Daily Express Джон Кинг.

По словам Кинга, Байден назвал Сунака «мистером президентом». Тот чрезвычайно смутился. Байден понял, что попал впросак и попытался выйти из положения и пошутить.

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Он заметил, что «только что повысил» британского премьера, а потом добавил, что рад, что господин премьер-министр вернулся.

Это далеко не первый случай, когда президент США оговаривается на публичных мероприятиях, путает должности. Помимо этого, у политика случаются проблемы с координацией движений — после выступлений на сцене он может «заблудиться» и не сразу найти выход, споткнуться и упасть.

Вместе с тем он собирается начать кампанию по переизбранию на пост президента США. Его основным конкурентом многие считают экс-лидера страны Дональда Трампа.