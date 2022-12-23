Мир 23 декабря 2022, 03:13 Байден назвал современную политику злой, подлой и пристрастной Президент США Байден счел современную политику злой, подлой и пристрастной Pxhere

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Современная политика стала подлой и пристрастной, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил в ходе рождественского обращения к американцам в Белом доме. Фрагмент выступления показал RT в своем Telegram-канале.

«Наша политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной <…> Мы видим друг в друге врагов, а не соседей», — сказал американский лидер.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки оружия и финансирование украинского режима говорят о том, что страны коллективного Запада намерены еще долгое время конфликтовать с Россией. Как пояснила дипломат, поставки вооружения Киеву затягивают боевые действия, но западным политикам рано или поздно придется признать чудовищные преступления киевских националистов.

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США также призвали признать бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ошибкой. Депутат палаты советников Японии Мунэо Судзуки обратился с таким призывом к Байдену. Он попросил главу Белого дома от имени своих предшественников и всей страны принести извинения за эти бомбардировки.