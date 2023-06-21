Мир 21 июня 2023, 04:23 Байден назвал Си Цзиньпина диктатором Reuters: президент США Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сказано в материале агентства Reuters.

Свое мнение глава Белого дома высказал на встрече по сбору средств для предвыборной кампании в Калифорнии, указано в статье. Байден заявил, что Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении аэростата, который сбили в начале февраля в воздушном пространстве США. Глава Белого дома допустил, что председатель Китая не владел информацией о том, что объект отклонился от курса.

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«Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося. Он не должен был попасть туда, куда попал. Он сбился с курса», — отметил он.

Кроме того, американский лидер прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который состоялся 18–19 июня. Отношения Вашингтона и Пекина, как считает Байден, «находятся на правильном пути».

Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном отметил, что в основе взаимодействия двух стран должны лежать уважение и искренность. Он выразил надежду на то, что визит американского госсекретаря внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между странами.

Востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков отметил, что США заявляют о том, что не собираются признавать независимость Тайваня и ссориться с Китаем. Но в том же время не приемлют ситуации, в которой КНР утвердят над островом свою власть. Штаты, по мнению Коткова, действуют по отношению к Китаю по принципу кнута и пряника.