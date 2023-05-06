06 мая 2023, 04:18
Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США
Президент США Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за все время
Президент США Джо Байден, который решил вновь побороться за высший государственный пост, заявил, что считает себя самым опытным кандидатом за все время. Об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC.
«Я знаю многое. Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей. И у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост», — сказал Байден.
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Он также заявил, что за время своей работы доказал свою честность и эффективность.
О своем решении бороться за пост президента США в 2024 году глава государства объявил в апреле. В этом году ему исполнится 81 год. В одном из интервью он назвал себя «мужчиной в расцвете сил», несмотря на почтенный возраст. Байден регулярно попадает в комичные ситуации. Одна из последних произошла в конце апреля. Американский лидер не смог ответить на вопрос, какую страну он посещал последней, хотя это было всего лишь две недели назад. Байден ездил с рабочим визитом в Ирландию.
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Джо Байден
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