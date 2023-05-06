Мир 06 мая 2023, 04:18 Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США Президент США Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за все время РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден, который решил вновь побороться за высший государственный пост, заявил, что считает себя самым опытным кандидатом за все время. Об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC.

«Я знаю многое. Я знаю больше, чем подавляющее большинство людей. И у меня больше опыта, чем у любого, кто когда-либо выдвигался на данный пост», — сказал Байден.

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Он также заявил, что за время своей работы доказал свою честность и эффективность.

О своем решении бороться за пост президента США в 2024 году глава государства объявил в апреле. В этом году ему исполнится 81 год. В одном из интервью он назвал себя «мужчиной в расцвете сил», несмотря на почтенный возраст. Байден регулярно попадает в комичные ситуации. Одна из последних произошла в конце апреля. Американский лидер не смог ответить на вопрос, какую страну он посещал последней, хотя это было всего лишь две недели назад. Байден ездил с рабочим визитом в Ирландию.