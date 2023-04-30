Мир 30 апреля 2023, 14:57 Байден назвал себя мужчиной в расцвете сил Президент США Джо Байден назвал себя мужчиной в самом расцвете сил White House / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден заявил, что считает себя мужчиной в расцвете сил, несмотря на почтенный возраст. Слова американского лидера привело издание The Washington Post.

«Считаю, что я сейчас являюсь мужчиной в расцвете сил, несмотря на возраст», — сказал он.

Реклама

При этом Байден признал обоснованность вопроса о возрасте для человека в такой высокой должности.

«Эта тема у всех на уме. Когда я говорю „у всех“, то больше имею в виду газету The New York Times. Это они же написали в заголовке, что якобы мой возраст является проблемой для США», — добавил 80-летний президент.

Байден будет баллотироваться на второй срок президентства, выборы пройдут 5 ноября 2024 года.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон назвала Байдена стариком без будущего. Таким образом она ответила на заявление президента США о вероятной смене правящего режима в КНДР.