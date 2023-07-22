Мир 22 июля 2023, 00:57 Байден назвал себя искусственным интеллектом Президент США Байден в шутку назвал себя искусственным интеллектом РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден решил пошутить во время очередного выступления. Американский лидер назвал себя искусственным интеллектом, его слова привели на сайте Белого дома.

«Я — ИИ», — сказал он.

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После этого журналисты поддержали высказывание американского лидера смехом.

Байден является самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории, в 2022 году ему исполнилось 80 лет. Он часто попадает на публике в курьезные ситуации.

Так, после очередного выступления глава США не смог определиться, куда ему повернуться, чтобы покинуть сцену. В итоге, Байдену помогли охранники. Однако, когда американский президент оказался за пределами сцены, то решил поздороваться с невидимым человеком.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон ранее предупредил, что ментальное здоровье Джо Байдена может быть очень опасным для Соединенных Штатов. По его словам, американский лидер приближает страну к «тотальному противостоянию с Россией и Китаем».