Байден назвал Путина «парнем с ядерным оружием»

В частных разговорах президент США Джо Байден, помимо европейских коллег, обсуждал и российского лидера Владимира Путина. Главу РФ он охарактеризовал как человека без друзей.

Байден высказался о Путине на фоне ситуации вокруг Украины, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

«Парень с ядерным оружием и без друзей», — передали слова Байдена о президенте РФ люди из его окружения.

Они же заявляли, что президент США шутил насчет непохожести канцлера Германии Олафа Шольца на его предшественницу Ангелу Меркель. Нрав премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона он назвал буйным, а французского лидера Эммануэля Макрона уличил якобы в желании стать новым Шарлем де Голлем.

Обсуждая украинский конфликт, Байден отмечал, что видит мало «знакомых лиц» в Европе. А скоординированный ответ России в этом плане ему было дать сложно из-за разногласий среди стран НАТО. Государства не сошлись во мнениях насчет того, как воспринимать «российскую угрозу».