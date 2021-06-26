Байден назвал подходящим приговор экс-полицейскому за убийство Флойда

Экс-полицейского Дерека Шовина приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойд. Президент США Джо Байден назвал такой срок подходящим.

«Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но в соответствии с действующими правилами он (приговор — прим.ред.) кажется мне подходящим», — заявил американский лидер перед встречей с президентом Афганистана. Цитату привело РИА «Новости».

Заседание по делу об убийстве Флойда проходило 26 июня в Миннеаполисе. По словам судьи, бывший полицейский злоупотребил своей властью, доверием и проявил к афроамериканцу особую жестокость.

Обвинение просило отправить Шовина в тюрьму на 30 лет, указав на отягчающие обстоятельства. Но суд приговорил мужчину к 22,5 годам тюремного заключения. Условно-досрочное освобождение станет возможным через 15 лет лишения свободы.

Джорджа Флойда убили 25 мая 2020 года в Миннеаполисе. Во время задержания полицейский надавил ему ногой на горло. Смерть Флойда потянула за собой массовые протесты и беспорядки, которые прокатились по всей территории США.