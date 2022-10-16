Байден назвал ошибкой экономический план правительства Трасс | 360°

Мир 16 октября 2022, 05:59 Поделиться Telegram

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Viber Байден назвал ошибкой экономический план правительства Трасс Президент США Байден считал экономический план премьера Великобритании Трасс ошибочным Pxhere.com

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Президент США Джо Байден изначально считал ошибочным план поддержки экономики британского правительства во главе с премьером страны Лиз Трасс. Об этом информировало РИА «Новости» со ссылкой на сообщении пресс-службы Белого дома.

«Я был не единственным, кто считает его ошибкой», — приводятся в сообщении пресс-службы слова главы США.

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Результат инициативы Трасс, по мнению Байдена, оказался «предсказуемым». Глава Белого дома подчеркнул, что не согласен с ним.

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Правительство Великобритании во главе с Трасс получило шквал критики из-за нового плана поддержки экономики страны и опасений, что для его реализации увеличат размер госдолга.

Трасс могут сместить с должности в ближайшее время, сообщило The Independent. По мнению консерваторов, ее игра уже окончена. В своем материале собеседники издания сослались на позицию нескольких британских парламентариев. По их словам, ведущие консерваторы могут посетить главу правительства Великобритании уже на следующей неделе с новостями о потере поддержки. Смещение Трасс с должности премьера страны считается неизбежным.

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