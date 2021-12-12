Байден назвал обрушившиеся на страну торнадо крупнейшими в истории США

Торнадо привели к разрушениям и жертвам в нескольких штатах США. Президент страны Джо Байден назвал их крупнейшими в американской истории.

«Это, вероятно, крупнейшее торнадо в нашей истории. Я говорил сегодня [по телефону] с губернаторами пострадавших штатов — Арканзаса, Иллинойса, Кентукки, Миссури и Теннесси. <…> Люди потеряли свои дома, бизнес, это трагедия», — заявил Байден. Цитату привел ТАСС.

Лидер страны отметил, что власти до сих пор не знают точное число жертв стихии. При этом он пообещал, что федеральное правительство сделает все возможное для помощи пострадавшим. Байден поручил развернуть чрезвычайные и спасательные службы там, где бушуют торнадо. Еще президент потребовал наладить поставки необходимых товаров и обеспечить водоснабжение.

Американский глава подчеркнул, что по запросу губернаторов штатов может объявить режим чрезвычайной ситуации. Так уже поступили в Кентукки. Губернатор штата Энди Бешир сообщал, что в результате торнадо количество жертв составило не менее 70 человек. На Кентукки пришелся основной удар стихии.