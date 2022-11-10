Мир 10 ноября 2022, 02:14 Байден назвал комедией разговоры об возможном импичменте Президент США Байден назвал комедией разговоры об объявлении ему импичмента РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден счел смешными обсуждения возможности объявить ему импичмент. Свою точку зрения на этот счет он высказал во время выступления перед журналистами в Белом доме.

«Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили, и бывший президент говорил: „сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?“ Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия», — заявил американский лидер.

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По его словам, жители США хотят, чтобы страна двигалась дальше и решала поставленные задачи.

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Ранее представители прессы сообщили, что планами по импичменту Байдену заинтересовался экс-президент США Дональд Трамп. Он всячески старается узнать у членов Республиканской партии информацию о такой возможности. Бывший лидер страны собирал мнения однопартийцев в течение последних нескольких месяцев.

Согласно результатам опроса аналитиков Университета Массачусетса в Амхерсте, за объявление импичмента Байдену выступают более двух третей избирателей среди сторонников республиканцев.