10 ноября 2022, 02:14
Байден назвал комедией разговоры об возможном импичменте
Президент США Байден назвал комедией разговоры об объявлении ему импичмента
Президент США Джо Байден счел смешными обсуждения возможности объявить ему импичмент. Свою точку зрения на этот счет он высказал во время выступления перед журналистами в Белом доме.
«Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили, и бывший президент говорил: „сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?“ Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия», — заявил американский лидер.
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По его словам, жители США хотят, чтобы страна двигалась дальше и решала поставленные задачи.
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Ранее представители прессы сообщили, что планами по импичменту Байдену заинтересовался экс-президент США Дональд Трамп. Он всячески старается узнать у членов Республиканской партии информацию о такой возможности. Бывший лидер страны собирал мнения однопартийцев в течение последних нескольких месяцев.
Согласно результатам опроса аналитиков Университета Массачусетса в Амхерсте, за объявление импичмента Байдену выступают более двух третей избирателей среди сторонников республиканцев.
США
Джо Байден
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