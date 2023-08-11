Мир 11 августа 2023, 09:49 Байден назвал Китай «тикающей часовой бомбой» Президент США Байден: Китай является тикающей часовой бомбой flickr

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Китай — «тикающая часовая бомба», однако Соединенные Штаты добиваются «рациональных отношений» с ним, заявил президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию. Его слова привела пресс-служба Белого дома.

«Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой. <…> Я не хочу вредить Китаю, но я слежу», — заявил американский лидер.

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По его мнению, КНР столкнулась с «некоторыми проблемами», в том числе экономическими трудностями, среди которых рост безработицы. Байден отметил, что это «нехорошо», поскольку когда у плохих людей проблемы, они склонны совершать плохие поступки.

Ранее американский лидер заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы намеревается вытеснить Соединенные Штаты с пьедестала ведущей военной и экономической державы. При этом Байден отметил, что по-прежнему надеется на разрешение сложностей в отношениях двух стран и выстраивание взаимовыгодных рабочих контактов.