Байден назвал Китай крупнейшим производителем пшеницы вместо Украины

Президент США Джо Байден снова оговорился во время выступления. Он перепутал Украину Китаем, назвав Поднебесную одним из крупнейших производителей пшеницы.

«Два крупнейших производителя пшеницы: Китай и… Извините, Украина и Россия не делают того, что раньше, так что все растет», — заявил американский лидер, говоря о продовольственном кризисе в связи с ситуацией на Украине. Цитату привело РИА «Новости».

Ранее Байден дважды ошибся во время выступления в Белом доме. Он оговорился, когда номинировал экс-прокурора Стива Деттельбаха на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала президент ошибся в аббревиатуре, а затем неправильно произнес фамилию бывшего прокурора.

В течение последних пяти лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке. Теперь санкции угрожают голодом сразу нескольким странам. Об этом предупредил доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.