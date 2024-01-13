Мир 13 января 2024, 00:02 Байден назвал хуситов «террористической группировкой» Байден: США продолжат наносить удары по хуситам, бесчинствующим в Красном море РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден назвал йеменских хуситов террористической группировкой и пообещал, что Штаты продолжат наносить удары по объектам движения, пока те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море. Американского президента процитировало агентство Reuters.

«Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение», — заявил глава Белого дома.

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Агентство отметило, что при общении с журналистами Байден назвал хуситов «террористической группировкой».

Ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании, сообщил член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Бухейти. Йеменские хуситы в ответ на агрессию нанесут удары по морскому судоходству, пообещал Бухейти.