Байден назвал главную проблему «Талибана»*

Захватившие власть в Афганистане члены террористического движения «Талибан»* хотят стать официальным правительством страны, но при этом не стремятся к международному признанию. Этот вопрос вызывает у верхушки организации экзистенциальный кризис. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул, что не верит, что взгляды талибов* изменились после 20 лет отсутствия у власти.

«Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис по поводу того, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством», — заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что «Талибан»* осталась все такой же жестокой террористической группировкой, какой была, когда правила Афганистаном на рубеже XX и XXI веков.

Он подчеркнул, что исправить поведение талибов* можно экономическим и дипломатическим давлением со стороны мирового сообщества.

«Их волнует, есть ли у них еда, есть ли доход, что они могут заработать, чтобы управлять экономикой и сплотить вокруг себя общество, о котором, по их словам, они намерены заботиться», — пояснил Байден.

Участники радикального движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане в конце прошлой недели после успешного штурма Кабула. Из страны массово сбежали чиновники и военные правительственных войск. На сегодняшний день правительства в стране нет, но талибы* пообещали, что сформируют новый кабинет министров на условиях, которые всех устроят.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России