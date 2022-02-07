Байден назвал Германию ближайшим союзником США по сдерживанию России

Германия полностью разделяет взгляды США в отношении проводимой в адрес России политики. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Берлин и Вашингтон, по его словам, работают над сдерживанием Москвы в полном согласии. Именно это, как отметил Байден во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, делает Германию союзницей США.

«Германия является одной из ближайших союзниц Америки. Мы работаем в полном согласии друг с другом с тем, чтобы осуществить дальнейшее сдерживание российской агрессии в Европе», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Берлин и Вашингтон вместе работают над тем, чтобы продвигать «стабильность на Западных Балканах», добавил Байден. Американский лидер также подчеркнул, что США и Германия вместе решают «вызовы, которые предоставляет Китай» и пандемия коронавирусной инфекции.

Отношения России и Китая не изменились после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение Байден выразил на встрече с журналистами 7 февраля.