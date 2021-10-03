Байден назвал число жертв ковида в США напоминанием о важности вакцинации

Количество умерших из-за коронавируса людей перевалило в США за 700 тысяч. Президент страны Джо Байден заявил, что такие цифры служат напоминанием о важности вакцинации.

«Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста», — процитировало Байдена РИА «Новости».

Американский лидер напомнил, что как минимум одну дозу препарата от коронавируса уже получили три четверти жителей страны старше 12 лет. В том числе первый укол сделали 94% всего пожилого населения США.

«[В результате] сотни тысяч семей были избавлены от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии», — заключил Байден.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала ужасающим количество жизней, потерянных в США из-за пандемии. По данным Университета Джонса Хопкинса, американские медики выявили 43,6 миллиона случаев инфицирования за все время распространения коронавируса. Жертвами ковида стали более 700 тысяч человек.