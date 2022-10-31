Байден назвал честными прошедшие в Бразилии выборы президента | 360°

Мир 31 октября 2022, 03:23 Байден назвал честными прошедшие в Бразилии выборы президента Президент США Байден назвал честными прошедшие в Бразилии выборы РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден назвал свободными и честными прошедшие в Бразилии выборы нового лидера страны. Он выразил надежду на сотрудничество с избранным главой республики. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я поздравляю Луиса Инасиу Лулу да Силву с избранием в качестве следующего президента Бразилии по итогам свободных, честных и заслуживающих доверия выборов», — сказал Байден.

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Он добавил, что с нетерпением ждет возможности начать совместную работу над продолжением сотрудничества США и Бразилии.

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По итогам второго тура президентских выборов победу одержал Луис Инасиу Лула да Силва. Он поучил 50,84% голосов избирателей после обработки 99,01% бюллетеней. Его соперником в президентской гонке стал действующий глава государства Жаир Болсонару. За него проголосовали 49,16% местных жителей. При этом в начале подсчета голосов лидировал Болсонару.

Выборы нового президента Бразилии завершились в воскресенье, 30 октября. Лула да Силва уже ранее руководил республикой. Он был лидером страны в период с 2003 по 2010 год.