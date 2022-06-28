Байден назвал блок НАТО угрозой самому себе

Очередной конфуз произошел с президентом США Джо Байденом. На этот раз во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом американский лидер назвал блок НАТО угрозой самому себе. Трансляцию встречи вело агентство Reuters.

«Суть в том, что вместе альянс угрожает нашим позициям», — произнес Байден.

Сразу после этого президент исправился и пояснил: он имел в виду, что вместе Североатлантический альянс «борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с юга».

Байден регулярно попадает в пикантные ситуации. Он неправильно произносил фамилию президента РФ Владимира Путина, путал понятия «вакцинация» и «эскалация», а также он регулярно именует вице-президента Камалу Харрис главой государства.

Последнее произошло в ходе его выступления на саммите США — АСЕАН. В своей речи лидер США отметил, что Индо-Тихоокеанский регион был свободным, открытым, стабильным и безопасным, потому он «попросил президента Харрис совершить поездку в регион». Допустив оговорку, Байден не стал исправляться, а просто продолжил читать речь дальше.