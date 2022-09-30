Байден назвал аварии на «Северных потоках» преднамеренной диверсией | 360°

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Байден назвал аварии на «Северных потоках» преднамеренной диверсией

Президент США Байден назвал аварии на «Северных потоках» преднамеренной диверсией

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Против газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» совершили преднамеренную диверсию. Американские власти намерены выяснить все обстоятельства, заявил президент США Джо Байден.

«Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии. А теперь россияне разгоняют дезинформацию и ложь», — процитировал Байдена ТАСС.

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По словам американского лидера, власти страны пока не могут сказать, что именно произошло с трубопроводом. США работают со своими союзниками, чтобы узнать все подробности аварий.

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«И по моему распоряжению мы уже начали помогать нашим союзникам [за рубежом] усиливать охрану критически важной инфраструктуры», — сказал президент на выступлении в Белом доме.

Он добавил, что позднее США отправят к к местам утечек своих водолазов.

Компания Nord Stream AG ранее сообщила о резком падении давления на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Утечки произошли на участках, расположенных в водах Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за аварии на Запад.

Газопровод Северный поток — 2

Джо Байден

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