Мир 06 декабря 2023, 07:30 Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины Байден: прекращение поддержки Украины — абсолютное сумасшествие РИА «Новости»

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Прекращение поддержки Украины расходится с интересами Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», — сказал он.

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Как сообщил старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм, на брифинге в сенате во время обсуждения вопроса о поддержке Украины между демократами и республиканцами произошел скандал. Один из участников встречи накричал на присутствующего там генерала. В результате сенаторы не смогли прийти к решению проблемы.

Республиканцы ушли с брифинга. По мнению американского сенатора Митта Ромни, они не были готовы к обсуждению вопроса. А официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты достигли «дна бочки» касаемо предоставления военной поддержки Украине.