Байден назначил Харрис переговорщиком по проблеме нелегалов в США

Вице-президент США Камала Харрис будет вести переговоры с Мексикой и другими странами по вопросам нелегальной миграции. Такое поручение ей дал американский президент Джо Байден. Политик сообщил об этом журналистам, передал Bloomberg.

По словам чиновника администрации Байдена, пожелавшего остаться анонимным, важным фактором при выборе Харрис стал ее опыт работы генпрокурором Калифорнии.

В ближайшие недели Харрис встретится с лидерами Мексики, а также «северного треугольника» — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора — наименее благополучных латиноамериканских стран, из которых в США прибывает большинство мигрантов.

Вице-президент должна помочь в разработке стратегии, призванной остановить поток мигрантов и устранить коренные причины кризиса — нехватку рабочих мест и коррупцию в странах Центральной Америки.

Сам Байден заявил о новом росте нелегальной миграции, который начался при прошлой администрации. Харрис назвала сложившуюся ситуацию сложной.

Байден уже направил делегацию США в Мексику и Гватемалу для переговоров на высоком уровне о сдерживании потока мигрантов.