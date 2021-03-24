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    24 марта 2021, 22:35

    Байден назначил Харрис переговорщиком по проблеме нелегалов в США

    Кирилл Фролов

    Вице-президент США Камала Харрис будет вести переговоры с Мексикой и другими странами по вопросам нелегальной миграции. Такое поручение ей дал американский президент Джо Байден. Политик сообщил об этом журналистам, передал Bloomberg.

    Байден назначил Харрис переговорщиком по проблеме нелегалов в США

    По словам чиновника администрации Байдена, пожелавшего остаться анонимным, важным фактором при выборе Харрис стал ее опыт работы генпрокурором Калифорнии.

    В ближайшие недели Харрис встретится с лидерами Мексики, а также «северного треугольника» — Гватемалы, Гондураса и Сальвадора — наименее благополучных латиноамериканских стран, из которых в США прибывает большинство мигрантов.

    Вице-президент должна помочь в разработке стратегии, призванной остановить поток мигрантов и устранить коренные причины кризиса — нехватку рабочих мест и коррупцию в странах Центральной Америки.

    Сам Байден заявил о новом росте нелегальной миграции, который начался при прошлой администрации. Харрис назвала сложившуюся ситуацию сложной.

    Байден уже направил делегацию США в Мексику и Гватемалу для переговоров на высоком уровне о сдерживании потока мигрантов.