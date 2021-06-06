Байден нашел главного врага США

Президент США Джо Байден нашел главного врага своей страны. Им оказались не террористические организации, а движения превосходства белой расы.

«По данным разведсообщества, главная угроза для нашей родины сегодня — это террористическая деятельность не ИГ* или „Аль-Каиды“**, а движения превосходства белой расы. Ненависть не победить, она просто прячется», — заявил американский лидер.

По мнению Байдена, стоит влиятельным людям дать ей хоть немного кислорода, негодование «выйдет из своего укрытия, вновь находя проявления, будто и не пропадала вовсе». Однако Америка не может и не должна предоставлять убежище для ненависти.

Две недели назад Байден подписал закон «О преступлениях на почве ненависти во время пандемии коронавируса». Администрация президента «представит более широкую стратегию по борьбе с внутренним терроризмом и насилием, вызванным самыми чудовищными преступлениями на почве ненависти и другими формами нетерпимости».

Журналист Максим Соколов отреагировал на заявление Байдена, сообщило РИА «Новости». Он понимает, что расовая и национальная дискриминация, как и чувство превосходства, не вписываются в нормы здорового общества. Это подкрепляется мировой историей: США и другие страны знают много подобных примеров.

«Однако стоит помнить, что идеи, уместные и два века, и век, и даже полвека назад, могут быть не столь уместны сегодня. Не стоит бегать с огнетушителем во время наводнения. И нет уверенности, что Байден не занимается именно этим», — отметил Соколов.

По его словам, в последние десятилетия в Америке даже просто отстаивание фактов, здравого смысла и человеческого достоинства расценивалось как страшная идея превосходства белой расы.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.

**«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.