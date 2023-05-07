Мир 07 мая 2023, 03:32 Байден напугал американцев своей бессвязной речью на интервью Байден шокировал пользователей Twitter бессвязной речью во время интервью MSNBC РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден не на шутку перепугал американцев своим интервью телеканалу MSNBC. Читатели Twitter, комментируя фрагмент программы, посоветовали президенту срочно обратиться к врачу.

В опубликованном отрывке журналистка задала вопрос Байдену о проекте по развитию инфраструктуры в Америке. Он начал отвечать, но его неразборчивую речь практически невозможно было понять. Фрагмент опубликовал Нацкомитет Республиканской партии, написав, что мозг Байдена отключился во время интервью. Это породило множество шуток и насмешек.

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«Прогнозы, что он не переживет свой первый срок, кажутся все более вероятными», — написал один из пользователей.

«С ним что-то нехорошее случилось. Срочно на обследование его!» — добавил другой.

Еще один читатель напомнил, что это интервью выходило не в прямом эфире, что его смотрели редакторы, вырезали ненужное и уже тогда пустили в эфир. Он поинтересовался, что было в вырезанных фрагментах.

Байдену в этом году исполнится 81 год. Он часто попадает в смешные и нелепые ситуация, которые обычно связывают с его возрастом. Он забывает простые вещи, не может найти выход со сцены и без происшествий спуститься с трапа самолета.