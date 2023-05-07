07 мая 2023, 03:32
Байден напугал американцев своей бессвязной речью на интервью
Байден шокировал пользователей Twitter бессвязной речью во время интервью MSNBC
Американский лидер Джо Байден не на шутку перепугал американцев своим интервью телеканалу MSNBC. Читатели Twitter, комментируя фрагмент программы, посоветовали президенту срочно обратиться к врачу.
В опубликованном отрывке журналистка задала вопрос Байдену о проекте по развитию инфраструктуры в Америке. Он начал отвечать, но его неразборчивую речь практически невозможно было понять. Фрагмент опубликовал Нацкомитет Республиканской партии, написав, что мозг Байдена отключился во время интервью. Это породило множество шуток и насмешек.
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«Прогнозы, что он не переживет свой первый срок, кажутся все более вероятными», — написал один из пользователей.
«С ним что-то нехорошее случилось. Срочно на обследование его!» — добавил другой.
Еще один читатель напомнил, что это интервью выходило не в прямом эфире, что его смотрели редакторы, вырезали ненужное и уже тогда пустили в эфир. Он поинтересовался, что было в вырезанных фрагментах.
Байдену в этом году исполнится 81 год. Он часто попадает в смешные и нелепые ситуация, которые обычно связывают с его возрастом. Он забывает простые вещи, не может найти выход со сцены и без происшествий спуститься с трапа самолета.
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