Мир 25 февраля 2024, 08:56 Байден направил неожиданный сигнал Восточной Европе TAC: Байден поддержкой возможного генсека НАТО Рютте послал сигнал Европе РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден послал Восточной Европе сигнал «сбавить тон», когда поддержал кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО. Об этом сообщил старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

Он предположил, что нидерландский премьер станет следующим генсеком НАТО после Йенса Столтенберга. Редактор AC связал это с тем фактом, что Рютте получил однозначную поддержку со стороны американского лидера.

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«В загадочных играх бюрократии НАТО молчаливое одобрение, если не активная поддержка, гегемона НАТО и крупнейшего донора имеет значение», — указал Майтра.

Журналист охарактеризовал Рютте как «интересного персонажа» и сторонника жесткой экономии и «протестантской бережливости». По его словам, нидерландский премьер также часто поднимает тему европейской автономии и находится в хороших отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Он справедливо не видит угрозы того, что по голландским лугам в ближайшее время проедет русская танковая бригада», — добавил Майтра.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США одобрили кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Он подчеркнул, что американское руководство передало эту информацию своим союзникам.