Байден намерен завершить эвакуацию граждан из Афганистана до 31 августа

Президент США Джо Байден планирует эвакуировать из Афганистана всех граждан США до 31 августа. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что пока не ясно, сколько именно американцев сейчас находятся на территории страны.

«Президент стремится к тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, покинул Афганистан. Он считает, что мы сможем сделать это к 31 августа», — уточнил Салливан.

Он уточнил, что сейчас Штаты перевозят тысячи людей в другие страны, но искать тех, кто сбежал самостоятельно — власти не будут.