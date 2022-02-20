Байден намерен провести заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 20 февраля, провести заседание Совета нацбезопасности по ситуации вокруг Украины. Это будет сделано в связи с очередными утверждениями его команды о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, сообщил «Интерфакс».

«Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации на Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует его о событиях на местах. Она подтвердила, что Россия может начать нападение на Украину в любое время», — привело агентство фрагмент сообщения пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

В связи с этим, как сообщила Псаки, Байден «созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине».

Главу Белого дома информировали о встречах американского вице-президента Камалы Харрис с лидером Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Германии Олафом Шольцем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами стран Балтии и другими.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что на фоне ситуации вокруг Украины Соединенные Штаты развязывают «пропагандистскую истерию» против России. Он добавил, что республика выступает против продвижения НАТО в сторону российской границы.