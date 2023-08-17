Мир 17 августа 2023, 03:49 Байден начал жутко шептать во время встречи в Белом доме Daily Mail: в разговоре об успехах в экономике Байден перешел на жуткий шепот White House

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Президент США Джо Байден использовал жуткий шепот во время выступления об экономических достижениях. Об этом написала газета Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на видеоролик со встречи в Белом доме. На кадрах запечатлено, как Байден, делясь успехами своей экономической политики, заявил, что его курс СМИ назвали «байденомикой». При этом американский лидер выразил неуверенность в том, что издания на тот момент использовали это слово в положительном ключе.

«Но знаете, что? Она работает», — сказал Байден жутким шепотом и с характерной улыбкой.

По мнению авторов публикации, глава Белого дома решил использовать свой «жуткий шепот», чтобы продемонстрировать успех налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях.

Президент США Джо Байден не первый раз демонстрирует на публике необычное поведение. Так, на одном из мероприятий он сначала заблудился на сцене, а потом стал здороваться с невидимым другом.