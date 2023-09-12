Мир 12 сентября 2023, 01:39 Байден начал с шутки выступление в годовщину терактов 11 сентября РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Мероприятие транслировал Белый дом на своем сайте.

После участия в саммите G20 и визита во Вьетнам Байден прибыл на Аляску. Там американский президент встретился с военными и выступил с заявлением.

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Сначала глава Белого дома поприветствовал губернатора штата Аляска Майка Данливи. Далее он отметил, что между ними есть «что-то общее». По словам Байдена, и он, и Данливи из города Скрантон, Пенсильвания.

«Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл в мяч. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», — сказал президент США.

На середине собственной фразы Байден усмехнулся.

До этого глава Белого дома попал в конфузную ситуацию во время пресс-конференции во Вьетнаме. Президент США озвучил ответы на вопросы журналистов в неправильном порядке, чем вызвал смех в зале. Байден сначала запутался, затем начал перебирать карточки с подсказками для ответов на вопросы, а после этого и вовсе обратился за помощью к персоналу.