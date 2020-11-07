Джо Байден победил на выборах президента США. Он выиграл в Пенсильвании и набрал нужное количество голосов выборщиков.

Об этом сообщило CNN. По данным издания, Джо Байден победил в Пенсильвании — в штате, в котором он родился. Благодаря этому кандидат от Демократической партии набрал нужное количество голосов выборщиков — 273 из 270 — и становится 46-м президентом США. Действующего президента США Дональда Трампа поддержали 213 выборщиков.

По данным СNN, победа в Пенсильвании принесла ему 20 голосов выборщиков. Однако даже нужное количество голосов не означает полную победу Байдена: коллегия выборщиков выберет президента США 14 декабря.

Ранее Дональд Трамп заявлял о нарушениях во время подсчета голосов. Он заявил, что подаст иски по каждому штату, в котором выиграл Байден. В некоторых из них американскому лидеру уже заявили, что не заметили никаких нарушений. В Twitter Трамп не раз говорил о своей победе. В последний раз он написал, что выиграл «с большим перевесом».

Байден ранее заявлял, что уверен в своей победе на выборах. Он отметил, что наберет более 300 голосов выборщиков и станет новым президентом.

Ранее «360» выяснил, как победа Джо Байдена может отразиться на отношениях с Россией, санкциях и курсе рубля. Свои оценки высказали депутат, сенатор, американист и политолог — их мнения оказались противоположными во многих моментах.