Байден на выступлении во Флориде забыл, когда вступил в должность президента США | 360°

Мир 02 ноября 2022, 07:00 Байден на выступлении во Флориде забыл, когда вступил в должность президента США Президент США Джо Байден во Флориде заявил, что вступил в должность «этим летом» flickr

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Президент США запутался в датах. На предвыборном митинге демократов во Флориде Джо Байден заявил, что вступил в должность «этим летом» и ошибся на два года, сообщило РИА «Новости».

«Я проезжал заправку по дороге: бензин три доллара 25 центов, а был пять баксов, когда я вступил в должность этим летом», — сказал он.

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На самом деле, Джо Байден вступил в должность в 2020 году.

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Он выступил на предвыборном митинге Демократической партии в Южной Флориде 1 ноября, за неделю до промежуточных выборов в палату представителей. Президент объявил, якобы придя к власти республиканцы закроют важные социальные и медицинские программы.

Это не единственная ошибка Джо Байдена во время турне во Флориду — он также спутал Украину с Ираком и забыл причину смерти своего старшего сына, сообщили «Известия». Президент заявил, что он скончался во время военной кампании, хотя на самом деле Бо Байден умер от рака через шесть лет после нее.

Незадолго до этого Джо Байден побывал в Пенсильвании и опять попал в центр скандала. Во время выступления он насчитал 54 штата США вместо 50. После этого американцы раскритиковали его и посоветовали уйти в отставку.