Мир 05 сентября 2023, 21:32 Байден на саммите G20 поднимет тему украинского конфликта Советник Салливан: Байден на саммите G20 призовет к «справедливому миру» unsplash.com

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Президент США Джо Байден на саммите G20 затронет тему украинского конфликта, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляцию брифинга опубликовали на YouTube-канале Белого дома.

Встреча состоится 8 сентября. Американский лидер примет участие в официальных сессиях саммита 9–10 сентября. По словам Салливана, Байден сделает призыв к «справедливому миру».

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«Как и раньше, президент Байден призовет к справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права», — заявил советник американского лидера.

Президент США также заявит, что государство продолжит поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Салливан добавил, что украинский конфликт ведет к разрушающим экономическим и социальным последствиям.

Желание президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к Североатлантическому альянсу раздражает американскую сторону, заявил ранее обозреватель французской газеты Рено Жирар.