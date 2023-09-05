05 сентября 2023, 21:32
Байден на саммите G20 поднимет тему украинского конфликта
Советник Салливан: Байден на саммите G20 призовет к «справедливому миру»
Президент США Джо Байден на саммите G20 затронет тему украинского конфликта, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляцию брифинга опубликовали на YouTube-канале Белого дома.
Встреча состоится 8 сентября. Американский лидер примет участие в официальных сессиях саммита 9–10 сентября. По словам Салливана, Байден сделает призыв к «справедливому миру».
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«Как и раньше, президент Байден призовет к справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права», — заявил советник американского лидера.
Президент США также заявит, что государство продолжит поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Салливан добавил, что украинский конфликт ведет к разрушающим экономическим и социальным последствиям.
Желание президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к Североатлантическому альянсу раздражает американскую сторону, заявил ранее обозреватель французской газеты Рено Жирар.
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