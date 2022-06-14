Байден на год продлил санкции США в отношении Белоруссии и КНДР

Президент США Джо Байден 13 июня продлил на один год режим односторонних санкций в отношении властей Белоруссии. Об этом говорится в документах, распространенных Белым домом.

«Я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Белоруссии», — говорится в тексте уведомления, подписанного Байденом.

Копия документа направлена американскому конгрессу в связи с продлением санкционного режима. В тексте отмечается, что основанием для такого решения стали «действия и политика определеных представителей белорусского правительства», а также «пагубная деятельность и злоупотребления», которые продолжают представлять угрозу нацбезопасности, внешней политике и интересам США.

Также на год был продлен режим односторонних американских санкций в отношении КНДР. Речь идет о сохранении рестрикций, введенных в разные годы на основании целого ряда президентских указов. Меры направлены на недопущение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.