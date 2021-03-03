Байден на год продлил санкции против России

Президент США Джо Байден на год продлил срок действия ряда антироссийских санкций, введенных против страны в связи с ситуацией на Украине.

Речь идет об ограничительных мерах в отношении России, примененных предыдущей администрацией Дональда Трампа и администрацией 44-го президента США Барака Обамы по Крыму, уточнил ТАСС. По словам Байдена, он пришел к выводу, что эти ограничения «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года».

Об этом сказано в официальном уведомлении Белого дома, которое было размещено в Федеральном реестре — сборнике документов американского правительства.

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в пояснительной записке президента.

В феврале Байден выступил с заявлением, в котором сказал, что США никогда не признают Крым российским. По его словам, Вашингтон намерен привлечь Россию к ответственности за «агрессию» против Украины. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аннексии Крыма не было. Это было законное решение о воссоединении.

Крым стал частью России по результатам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с РФ.