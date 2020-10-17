При экс-президенте США Бараке Обаме Байден работал куратором Украины от Штатов, поэтому со многими руководящими лицами страны он лично знаком. В случае его избрания на пост президента США, у него «может возникнуть искушение подтянуть Украину поближе к НАТО», считает Пушков.

«Поэтому значение Украины для американской внешней политики при Байдене, скорее всего, возрастет. Думаю, возрастет в направлении подготовки ее к вступлению в Североатлантический альянс», — сказал сенатор.

При этом страны Европы опасаются, что приближение Украины к НАТО может привести к конфликту с Россией, считает Пушков. Он объяснил, что альянс будет вынужден автоматически занять сторону Украины, что может вовлечь его в конфликт с Москвой.

Пушков отметил, что из-за этого он не видит больших перспектив включения Украины в НАТО. Однако сенатор допускает, что администрация США при Байдене «будет более активно заниматься этим вопросом, чем администрация Трампа, которая вообще мало интересуется Украиной».

В конце сентября немецкие депутаты партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству Германии с призывом высказаться против вступления Украины в ЕС и НАТО. В тексте обращения говорилось о плотной связи Украины с Россией. По мнению немецких депутатов, Киев и Москва «связаны друг с другом в культурном, религиозном, языковом, экономическом и этническом плане». Депутаты заключили, что Брюссель и Берлин должны быть нацелены на развитие контактов с Москвой, а также на подключение Киева к общей интеграции.