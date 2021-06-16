Байден кивнул в ответ на вопрос о доверии к Путину
Президент США Джо Байден утвердительно кивнул в ответ на вопрос журналистов, которые спросили, доверяет ли он президенту России Владимиру Путину. Сейчас лидеру двух стран проводят трехсторонние переговоры на вилле Ла Гранж в Женеве.
Об этом сообщил Politico.
«Байден утвердительно покивал головой вверх-вниз», — отметило издание, подчеркнув, что так президент отреагировал на вопрос о доверии к Путину, который прокричали журналисты.
Издание также отметило, то результаты российского-американского саммита в Женеве могут проявится не сразу. Однако договоренность о поддержании открытых каналов связи во избежание недопониманий между Россией и США можно считать успехом.
«Прежде всего, команда Байдена надеется, что Россия поддержит идею большего числа соглашений и гарантий в отношении ядерных арсеналов», — сказано в сообщении.
Владимир Путин и Джо Байден прибыли в Женеву для трехсторонних переговоров с участием лидера Швейцарии Ги Пармелена. После протокольной съемки президенты продолжили переговоры за закрытыми дверьми. Сколько они продлятся, пока не понятно.
Вместе с президентами на вилле присутствуют главы МИД России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен и переводчики.