Байден извинился перед темнокожим ведущим, которого назвал «не черным»

Байден назвал свое замечание «бесцеремонным» и добавил, что «никто не должен голосовать за какую-либо партию по признаку расы, религии или происхождения».

«Мне не следовало умничать и быть таким бесцеремонным», — заключил политик.

Ранее старший сын президента США Дональд Трамп — младший опубликовал мем в своем Instagram. На картинке изображены Байден и крокодил, который называет его педофилом. Мем состоит из двух картинок. На одной изображен Байден, говорящий: «До скорой встречи, крокодил», на второй крокодил отвечает ему: «Совсем скоро, педофил».

Во время своего выступления Байден заявил, сын Трампа распространяет ложь в интернете. По его словам, эту тактику он ожидал от Трампа-старшего. Он отметил, что не будет бороться с обвинениями аналогичным способом в ходе предвыборной кампании 2020 года.

Также американский журналист Мартин Толчин заявил, что надо отложить расследование сексуальных домогательств кандидата в президенты Джо Байдена, потому что сместить Дональда Трампа с поста сейчас важнее. Он уточнил, что возникший скандал может снизить популярность Байдена и нанести ущерб его предвыборной кампании.