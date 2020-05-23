    23 мая 2020, 17:50

    Байден извинился перед темнокожим ведущим, которого назвал «не черным»

    Дарья Морозова

    Бывший вице-президент США Джо Байден принес извинения радиоведущему Ленарду Маккелви, более известному как Charlamagne Tha God. Байден сказал, что он не имеет права считать себя «черным», если поддерживает президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Hill.
    Байден извинился перед темнокожим ведущим, которого назвал «не черным»

    Байден назвал свое замечание «бесцеремонным» и добавил, что «никто не должен голосовать за какую-либо партию по признаку расы, религии или происхождения».

    «Мне не следовало умничать и быть таким бесцеремонным», — заключил политик.

    Ранее старший сын президента США Дональд Трамп — младший опубликовал мем в своем Instagram. На картинке изображены Байден и крокодил, который называет его педофилом. Мем состоит из двух картинок. На одной изображен Байден, говорящий: «До скорой встречи, крокодил», на второй крокодил отвечает ему: «Совсем скоро, педофил».

    Во время своего выступления Байден заявил, сын Трампа распространяет ложь в интернете. По его словам, эту тактику он ожидал от Трампа-старшего. Он отметил, что не будет бороться с обвинениями аналогичным способом в ходе предвыборной кампании 2020 года.

    Также американский журналист Мартин Толчин заявил, что надо отложить расследование сексуальных домогательств кандидата в президенты Джо Байдена, потому что сместить Дональда Трампа с поста сейчас важнее. Он уточнил, что возникший скандал может снизить популярность Байдена и нанести ущерб его предвыборной кампании.