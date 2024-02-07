Мир 07 февраля 2024, 02:20 Байден испугался, что его закон о помощи ВСУ не дойдет до сената Байден: закон о финансировании Украины в США может не дойти до сената РИА «Новости»

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Закон о выделении финансовых средств на помощь Украине и о безопасности американских границ может даже не добраться до голосования в сенате. Об этом заявил лидер США Джо Байден. Трансляцию с его выступления вел YouTube-канал издания The Washington Post.

«Самые жесткие реформы по обеспечению безопасности границы, скорее всего, даже не дойдут сената», — сказал он.

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Ранее сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд заявил, что его однопартийцы могут объединиться и ограничить пакет законопроектов, включающий вопросы о реформах о защите границ страны и финансировании Украины с Израилем.

По мнению республиканцев, инициатива не обеспечит безопасность, а только усугубит ситуацию и поспособствует усилению прихода нелегальных мигрантов. Он отметил, что закон «умрет», когда его рассмотрят в палате представителей.