Мир 01 декабря 2023, 07:32 Байден использовал свое «секретное оружие» для помощи Украине Politico: Трасс прибыла в США, чтобы убедить республиканцев помочь Украине White House/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американский лидер Джо Байден может использовать бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев насчет выделения очередной суммы на помощь Украине. Такое мнение выразили журналисты Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер.

«Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс», — отметили обозреватели.

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По мнению журналистов, Трасс прибыла в Вашингтон, чтобы убедить республиканцев выделить средства на поддержку Украины. Экс-премьер Великобритании якобы должна перенаправить вектор обсуждения в политических кругах Соединенных Штатов от «изоляционизма к активной международной роли».

Американские и британские дипломаты надеются, что именно Трасс поможет выйти из тупика, заключили журналисты.

При этом, как сообщила газета The Wall Street Journal, бывший премьер-министр Великобритании заявила о необходимости убрать Байдена из Белого дома и вернуть США мировое лидерство. По мнению Трасс, следующим президентом Штатов может стать республиканец.