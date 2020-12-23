Джо Байден назвал компромат на его сына «российской дезинформацией». Это привычная традиция Вашингтона — отвлекать внимание общественности на мнимые угрозы и демонизировать при этом Россию. Таким мнением с «360» поделился кандидат политических наук Илья Кравченко.

«Это классическое продолжение политики Вашингтона по демонизации России, по переключению внимания в том числе на внешние мнимые угрозы. То, что сейчас в Вашингтоне существует межпартийный консенсус в отношении нашей страны в негативном ключе, и позволяет Байдену с легкостью переключать внимание именно на такого рода моменты», — пояснил политолог.

Кравченко отметил, что Джо Байден скоро станет новым президентом США и сейчас ему крайне важно избавиться от негативного шлейфа в отношении сына, возникшего стараниями Дональда Трампа. Байден очень щепетильно и трепетно относится ко всему, что связано с этим скандалом.

Осенью в Сети появился ролик, на котором похожий на сына Джо Байдена Хантера человек употребляет наркотики и участвует в сексуальной оргии. До этого в ноутбуке Байдена-младшего, который сдали в ремонт, нашли электронные письма, раскрывающие его деловые связи, включая контакты на Украине.