Байден использовал Россию для переключения внимания со скандала с сыном — политолог
«Это классическое продолжение политики Вашингтона по демонизации России, по переключению внимания в том числе на внешние мнимые угрозы. То, что сейчас в Вашингтоне существует межпартийный консенсус в отношении нашей страны в негативном ключе, и позволяет Байдену с легкостью переключать внимание именно на такого рода моменты», — пояснил политолог.
Кравченко отметил, что Джо Байден скоро станет новым президентом США и сейчас ему крайне важно избавиться от негативного шлейфа в отношении сына, возникшего стараниями Дональда Трампа. Байден очень щепетильно и трепетно относится ко всему, что связано с этим скандалом.
Осенью в Сети появился ролик, на котором похожий на сына Джо Байдена Хантера человек употребляет наркотики и участвует в сексуальной оргии. До этого в ноутбуке Байдена-младшего, который сдали в ремонт, нашли электронные письма, раскрывающие его деловые связи, включая контакты на Украине.