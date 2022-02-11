Байден исключил отправку американских войск на Украину из-за риска мировой войны

США не будут посылать войска на Украину ни при каких обстоятельствах, в том числе для эвакуации соотечественников. Если американцы и русские начнут друг в друга стрелять, начнется мировая война.

С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, слова которого привел телеканал NBC News.

«Это мировая война, когда американцы и русские начинают стрелять друг в друга», — подчеркнул глава Белого дома.

Президент России Владимир Путин, добавил он, «достаточно умен», чтобы не допустить угрожающих безопасности американцев событий в случае резкого обострения ситуации вокруг Украины.

Тем не менее Байден призвал всех соотечественников покинуть украинскую территорию как можно быстрее. С такими же рекомендациями выступили в Госдепартаменте.

Россия не единожды отрицала все агрессивные планы в отношении соседней страны, которые ей приписывает Запад. Генеральный консул России в Харькове Игорь Демяненко отмечал, что силовые структуры Украины стараются запугать жителей страны и препятствуют их общению с россиянами даже на бытовом уровне.