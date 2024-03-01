Мир 01 марта 2024, 09:15 Байден инициировал расследование в отношении производителей авто из Китая Байден заподозрил производителей авто из Китая в слежке за американцами

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Белый дом сообщил, что президент Джо Байден инициировал расследование в отношении производителей китайских автомобилей, которые могут собирать и передавать данные об американцах. По его мнению, это может подрывать национальную безопасность. Заявление опубликовали на сайте администрации США.

«Сегодня я объявляю о беспрецедентных действиях, чтобы гарантировать, что автомобили на американских дорогах из стран, вызывающих озабоченность, таких как Китай, не подрывают нашу национальную безопасность», — указали в заявлении.

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Байден поручил главе Минторга США начать расследование и принять необходимые меры, учитывающие все риски. Белый дом также подготовит указ, который наделит генерального прокурора страны правом предотвращать передачу личных данных в страны, вызывающие беспокойство у администрации.

Ранее аналогичные опасения в адрес китайских производителей высказали власти Великобритании.