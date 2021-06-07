Байден и Зеленский созвонятся

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор 7 июня. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», — привело слова Подоляка агентство «РБК-Украина».

Президенты планируют обсудить происходящее на восточной украинской границе и отношения с Россией.

Ранее Зеленский говорил, что хочет увидеться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве. Он пройдет 16 июня. СМИ узнали, что Джо Байден оказался не готов встретиться с украинским лидером. Причиной могло стать решение Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».