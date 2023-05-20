Мир 20 мая 2023, 19:29 Байден и Зеленский проведут переговоры в Хиросиме 21 мая Белый дом: президент США Байден проведет встречу с Зеленским в Хиросиме 21 мая CC0 / Википедия

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Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский проведут встречу 21 мая в городе Хиросиме. Об этом сообщили в Белом доме — официальной резиденции американского правителя.

Переговоры глав двух государств запланированы на 14:15 (в 08:15 по московскому времени). Встрече будут предшествовать сессии в рамках саммита G7. О чем именно будут разговаривать Байден и Зеленский — не указано.

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Накануне, 19 мая, газета Politico сообщала, что американский президент намерен выделить украинским властям новый пакет военной помощи на 375 миллионов долларов.

Ранее страны G7 пообещали продолжать поддерживать Украину. США и союзники даже начали дискуссию на тему, кто и сколько передаст Украине истребителей F-16. Однако пока украинские летчики будут учиться управлять этими самолетами, РФ закончит специальную военную операцию, заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с «360».