Мир 30 августа 2023, 16:49 Байден и Зеленский не нашли общего языка в ходе первой встречи The Guardian: первая встреча с Зеленским разозлила Байдена Официальный сайт Президента Украины

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Переговоры в сентябре 2021 года президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена закончились скандалом. Это была первая встреча лидеров двух стран, когда глава киевского режима после длительного перерыва посетил Вашингтон. Как сообщила британская газета The Guardian, об этом в своей книге «Последний политик» написал американский журналист Франклин Фоер.

В своем произведении автор не указал источники, но, по словам издателя, вся информацию он получил от ближайшего окружения Байдена, которое работает с ним не один десяток лет.

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Фоер написал, что пришедший в 2019 году к власти Зеленский долгое время добивался встречи с президентом США. Но занимавший тогда пост Дональд Трамп согласия не давал, так как украинский лидер отказывался предоставить ему компромат на сына Байдена. По словам автора, Зеленский затаил обиду за свое унижение.

После избрания Байдена президенту Украины удалось договориться о встрече, но нового президента США он считал слабым из-за его решения об отмене санкций против газопровода «Северный поток — 2». При этом американский лидер тоже был невысокого мнения о своем коллеге. Во времена Обамы Байден занимал пост вице-президента и прекрасно знал о ситуации в украинской политике.

В официальной стенограмме Белого дома встречу подали в виде заявлений о взаимном уважении и достижении общих целей в сотрудничестве. Но все оказалось совсем не так. По словам Фоера, Байден ожидал благодарности от Зеленского за поддержку США, но вместо этого получил целый список требований, включая вступление Украины в НАТО.

Байден на правах старшего по возрасту пытался утихомирить 43-летнего президента, объяснив, что пока достаточной поддержки в альянсе для этого решения нет, чем только еще больше раззадорил собеседника. В итоге Зеленский назвал НАТО пережитком прошлого и заявил, что из состава альянса в скором времени выйдут Германия и Франция.

Президента США, который тогда занимался успокоением партнеров по НАТО после заявлений своего предшественника, этот прогноз вывел из себя. Встреча не принесла никаких значимых результатов и переговоры прошли впустую.

В последний раз беседа президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена прошла на минувшей неделе. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что получил поздравление с Днем независимости Украины и обещание о защите общих ценностей.