Байден и Трюдо запланировали встретиться в феврале

Джо Байден и Джастин Трюдо созвонились по телефону. Лидеры Соединенных Штатов и Канады обсудили вакцинацию от коронавируса и договорились о личной встрече в феврале.

«Они обсудили сотрудничество в области вакцин и признали, что усилия двух стран укрепляются существующими обменами медицинским персоналом и критически важными медикаментами», — приводит «Интерфакс» текст сообщения офиса канадского премьер-министра.

Байден и Трюдо договорились расширить сотрудничество в области обороны, в Арктике и в энергетике.

Накануне глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что вопрос о встрече президента России Владимира Путина с Байденом пока неактуален из-за пандемии коронавируса и отсутствия предпосылок. По словам Пескова, очное международное общение сейчас заморожено в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией.

Демократ Джозеф Байден стал 46-м президентом США 20 января. Он выиграл выборы у Дональда Трампа, который не согласился с их итогами и вплоть до инаугурации своего соперника требовал пересчитать голоса в некоторых штатах.